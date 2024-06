Imagens feitas da janela de moradores registraram o tiroteio - Reprodução

Publicado 07/06/2024 07:49

Rio - Um intenso tiroteio voltou a assustar moradores do Campinho, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (7). Segundo a Polícia Militar, o confronto ocorreu entre criminosos rivais. A região vive uma onda de violência devido à disputa por território.



Nas redes sociais, imagens gravadas da janela de moradores registraram a troca de tiros. De acordo com testemunhas, o confronto ocorre desde a madrugada.

"Não são nem 6h e já começou o tiroteio. Que Deus proteja as pessoas de bem que não tem nada com isso", relatou uma moradora.

Mt tiro no campinho nesse exato momento pic.twitter.com/ogDqgVL9EM — Ação e Reação (@reacao_acao) June 7, 2024

Ainda segundo a corporação, agentes do 9° BPM (Rocha Miranda) e o Grupamento de Ações Táticas foram enviados ao local. Até o momento, não há registro de feridos na ação. O policiamento foi reforçado na comunidade.

Traficantes fortemente armados

As imagens teriam sido gravadas do alto do morro do Campinho, na Zona Norte, onde os traficantes se intitulam integrantes do bando de Wallace De Brito Trindade, conhecido como 'Lacoste' ou 'Salomão', e William Yvens da Silva Rios, o 'Coelhão'. Os dois são considerados foragidos da Justiça, sendo Lacoste o chefe do tráfico do Morro da Serrinha, em Madureira, e Coelhão um dos seus homens de confiança.



Traficantes do coelhão e do lacoste da Serrinha, no alto do morro do Campinho, mostrando os fuzis e ameaçando tomar a Praça Seca. pic.twitter.com/VR2QvtFWds — Luca do rio (@lucadorio_ofc) June 1, 2024

Tiroteio deixa dois mortos, incluindo inocente

No último dia 31, um confronto entre policiais militares e criminosos terminou com uma mulher morta, além de um suspeito morto e outros dois homens feridos.

A mulher baleada, identificada como Marluci Lopes Pereira, de 63 anos, passava de carro pela região. Ela chegou a ser encaminhada ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) realizavam patrulhamento na região no momento do confronto. A corporação informou que um veículo em chamas chegou a ser lançado pelos criminosos em uma ladeira para dificultar a ação dos militares.



Após o tiroteio, os agentes encontraram um suspeito ferido e o encaminharam para o Hospital Salgado Filho, mas ele não resistiu aos ferimentos. Segundo a corporação, o morto estava com um fuzil que foi apreendido. Posteriormente, os militares foram informados que outros dois feridos haviam dado entrada no Hospital Salgado Filho.