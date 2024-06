O caminhão tombou na Avenida Francisco Bicalho, na pista Central - Divulgação

Publicado 07/06/2024 06:35 | Atualizado 07/06/2024 06:36

Rio - Motoristas enfrentam trânsito intenso em um dos principais acessos ao Centro do Rio, no início da manhã desta sexta-feira (7), após um caminhão tombar na Avenida Francisco Bicalho, na pista Central, no sentido Avenida Brasil.

Segundo o Centro de Operações Rio, a via chegou a ficar completamente interditada na altura da Rodoviária do Rio, sendo liberada após uma hora. Devido ao acidente, também foi fechado o acesso de quem sai da Praça da Bandeira.

O Corpo de Bombeiros também atua no local. Até o momento, não há informações sobre a vítima.

Caminhão enguiçado na Avenida Brasil

Um outro caminhão enguiçado também ocupa uma faixa da pista central da Avenida Brasil, também sentido Centro, na altura da Avenida Lobo Junior, Penha. Zona Norte. O trânsito já também está lento no local.