Bombeiros, com o auxílio de um veículo da corporação, tentam desvirar o veículo - Reprodução

Bombeiros, com o auxílio de um veículo da corporação, tentam desvirar o veículoReprodução

Publicado 07/06/2024 15:55 | Atualizado 07/06/2024 16:00

Rio - Duas pessoas ficaram feridas após um carro capotar no início da tarde desta sexta-feira (7), na Rua Pereira da Costa, em Madureira, Zona Norte do Rio.

O quartel do Campinho foi acionado por volta das 11h30. No local, duas pessoas feridas receberam atendimento e foram liberadas logo em seguida. O caso aconteceu na altura do número 20.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que os bombeiros, com o auxílio de um veículo da corporação, tentavam desvirar o veículo e liberar a pista. A Polícia Militar também esteve no local. Não há interdições na via.