Decisão, expedida no sábado (27) e publicada em Diário Oficial do Supremo nesta terça-feira (30), mantém Glaidson Acácio dos Santos na prisão - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/11/2021 14:02

Um novo pedido de Habeas Corpus feito pela defesa de Glaidson Acácio dos Santos, o ‘Faraó dos Bitcoins’, foi negado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão, do ministro Alexandre de Moraes, foi expedida no sábado (27) e publicada em Diário Oficial do STF nesta terça (30).

O empresário dono da GAS Consultoria Bitcoin, com sede em Cabo Frio, foi preso em agosto deste ano, durante a Operação Kryptos, da Polícia Federal. Ele é acusado de crime contra o sistema financeiro e organização criminosa, além de responder a 288 processos na área cível, conforme dados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

A decisão proferida no sábado mantém o ex-garçom na prisão. Em outubro, a Justiça Federal também havia negado um pedido de soltura de Glaison, quando por 2 votos a 1, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) indeferiu habeas corpus a favor do empresário, de Felipe Silva Novais e Michael de Souza Magno, que são acusados de fazer parte do esquema ilegal de investimentos em criptomoedas.