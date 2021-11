O cartão pode ser retirado até esta terça-feira (30) - ASCOM

Publicado 29/11/2021 18:04

Os 76 novos beneficiários da Moeda Social Itajuru, do bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, têm até esta terça-feira (30) para fazer a retirada do cartão. Ele está disponível desde sexta-feira (26) na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, no Braga. A relação com o nome de cada beneficiário foi publicada no Diário Oficial da Prefeitura na última quarta-feira (24), através da Portaria SEMAS nº 11.

No último dia 17, a Prefeitura convocou 113 beneficiários que ainda não haviam retirado o cartão, mas apenas 34 compareceram. Quem não compareceu deu lugar para as próximas pessoas na fila. Outras três pessoas foram retiradas do programa, sendo duas delas por motivo de óbito e uma que abriu mão do benefício porque conseguiu um emprego.

O programa municipal de transferência de renda foi lançado no último dia 29 de outubro no CIEP-150 Amélia Ferreira dos Santos Gabina, no bairro Manoel Corrêa, e tem como objetivo contemplar 500 famílias em situação de vulnerabilidade social com o valor mensal de 200 Itajurus, o equivalente a R$ 200.

Para retirar o cartão, os 76 novos contemplados devem comparecer à Secretaria de Assistência Social portando documento de identificação com foto, número do CPF e comprovante de residência atualizado. A Secretaria fica localizada na rua Florisbela Rosa da Penha, 292, no Braga, em frente ao Fórum de Cabo Frio.