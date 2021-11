A jovem, de apenas 13 anos, estava no interior do estabelecimento, quando o homem 'passou a mão nela' - Letycia Rocha (RC24h)

A jovem, de apenas 13 anos, estava no interior do estabelecimento, quando o homem 'passou a mão nela' Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 29/11/2021 14:21

Um idoso de 70 anos, identificado como E.A.P., foi preso neste domingo (28), em Cabo Frio, na Região dos Lagos, por importunação sexual a uma adolescente de 13 anos, dentro de um mercado no bairro Tangará.

Segundo relatos, a menina estava no interior do estabelecimento, localizado na Estrada Velha de Búzios, quando o homem “passou a mão nela”. Ele foi contido por um segurança, que acionou a Polícia Militar.

A guarnição esteve no local e os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). O acusado foi autuado e preso por importunação sexual, que consiste no ato de “praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”.