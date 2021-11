Na ação, os policiais apreenderam 95 cápsulas de cocaína, um rádio transmissor, dois aparelhos celular e R$ 20 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 26/11/2021 14:15

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta sexta-feira (26), dois homens envolvidos com a criminalidade no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, Região dos Lagos. Eles são apontados como ‘vapor’ e ‘radinho’ do tráfico de drogas.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam um patrulhamento a pé pela comunidade, quando avistaram dois elementos em atitude suspeita na Rua Panamá. Um dos criminosos, identificado como G.G.B., de 27 anos, estava com um rádio transmissor, enquanto o outro, P.N.B., de 19 anos, segurava uma sacola com entorpecentes. Durante a abordagem, a dupla resistiu e precisou ser contida e imobilizada.

Na ação, os policiais apreenderam 95 cápsulas de cocaína, um rádio transmissor, dois aparelhos celular e R$ 20 em espécie.

Os dois elementos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia, autuados e permaneceram presos por associação para o tráfico e tráfico de drogas.