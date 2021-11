Ele foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e preso. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/11/2021 14:32

Um homem identificado como M.O.S., de 27 anos, foi preso nesta quarta-feira (24) no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após uma denúncia.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) recebeu informações de que um elemento conhecido como ‘Mister M’, apontado como ‘gerente do crack’ da Favela do Lixo, estaria em uma casa na Rua das Dunas com armas e drogas.

Em diligência no local, os militares conseguiram abordar o criminoso com 270 pedras de crack e R$ 42 em espécie.

Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.