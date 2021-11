Prefeito de Iguaba, Vantoil Martins acompanhado do secretário de Planejamento, Eron Bezerra e do vereador Marciley Lessa, posando para foto com governador Castro - Renata Cristiane

Prefeito de Iguaba, Vantoil Martins acompanhado do secretário de Planejamento, Eron Bezerra e do vereador Marciley Lessa, posando para foto com governador CastroRenata Cristiane

VANTOIL NA RIO 2030



O prefeito Vantoil Martins (CID) foi o único prefeito da Região dos Lagos que participou nesta quarta-feira (24), do evento que aconteceu na Marina da Glória, de lançamento da Rio 2030, que vai comemorar 30 anos da Eco 92. Na comitiva do prefeito iguabense estavam o secretário de Planejamento e Gestão, Eron Bezerra; e o vereador Marciley Lessa (PDT).

EXPECTATIVAS AMBICIOSAS





Dr Serginho deu forte abraço em Castro assim que o encontrou na marina da Glória Assessoria

SERGINHO NA RIO 2030 O governo estadual apresentou um planejamento de ações para atingir as metas até 2030. Entre as tais metas - ambiciosas - mostradas pelo governador Cláudio Castro (PL), estão a despoluição da Baía de Guanabara, do Rio Guandu e a recuperação da balneabilidade de outros rios e mananciais do Rio de Janeiro. O evento foi apresentado pelo próprio governador e o secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha e contou com cerca de 200 pessoas, entre várias autoridades, como prefeitos, secretários e representações diplomáticas. Vantoil saiu bem impressionado: “O governador está muito otimista com as ações planejadas e dando como certa a recuperação da Baía e Guanabara até 2030”, comentou.

Outro político de destaque que participou do encontro foi o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr Serginho, que é cabo-friense, embora esteja no executivo do Estado. Aliás, Dr Serginho, estava em Brasília desde segunda-feira (22) e voltou somente nesta manhã de quarta (24). Pousou no aeroporto e foi direto para o lançamento do Rio 2030. Pelo telefone, reforçou que o evento se tratou de apresentação da carta-compromisso ambiental do Estado até 2030, onde foram apresentados planejamentos para investimento em saneamento, infraestrutura, alteração de legislação para preservação do Meio Ambiente, entre outros. O secretário aproveitou para comentar que "o programa Rio 2030 é o compromisso do governo Castro com desenvolvimento sustentável e também com as gerações futuras", disse Dr Serginho. Perguntei a ele se só tinha visto Vantoil mesmo no evento, ele disse que sim e foi além: “É o melhor prefeito da região”, declarou enfaticamente. Depois dessa rasgada de seda, podemos concluir que parceria vai bem? Pelo jeito sim...



Dr Serginho com Ministra da Agricultura Tereza Cristina, Deputada Soraya Santos, a subsecretária da secti Bianca Santos e o Secretário de Aquicultura e Pesca do Governo Federal, Jorge Seif. Assessoria



MUDANÇAS NO DEFESO EM ESTUDO



Por falar no secretário de Estado de Ciência, Dr. Serginho, antes dele sair voando para o evento na capital do Rio, ele esteve no Ministério da Agricultura, em Brasília, para levar reivindicações dos pescadores da Lagoa de Araruama. O assunto em questão são as mudanças requeridas pela categoria sobre o período e espécies estabelecidas no defeso da laguna. De acordo com o deputado estadual licenciado, através de recursos da Secti e, em parceria com a secretaria Nacional de Aquicultura e Pesca, pesquisas para embasar essas mudanças serão realizadas. A reunião teve participação da Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a deputada Soraya Santos (PL/RJ), a subsecretária da Secti Bianca Santos e o secretário de Aquicultura e Pesca do Governo Federal, Jorge Seif.