Eduardo Paes e o seu secretário de Integração Metropolitana, Aquilles Barreto, que fará da sua celebração de aniversário um ato político para mostrar a força do PSD na Baixada Litorânea - Renata Cristiane

Publicado 05/11/2021 19:57 | Atualizado 05/11/2021 20:18

FESTÃO À VISTA



“Vou parar Cabo Frio, pode esperar!” Assim disse o secretário de Integração Metropolitana da cidade do Rio, Aquilles Barreto. Isso porque o jovem político vai promover um festão tremendo neste sábado (6), no charmoso e tradicional clube Costa Azul, às margens do Canal Itajurú, para comemorar seu aniversário. Aquilles fez 36 anos na sexta-feira passada, mas só agora teve tempo de produzir o evento que promete ser o acontecimento político da Região dos Lagos. A festa também será, ao mesmo tempo, um grande ato de filiação ao PSD, partido que ele preside no município cabo-friense, além de compor na executiva estadual com o prefeito Eduardo Paes. Dudu deu a Aquilles e ao experiente Luiz Carlos Chapéu, a missão de formar uma nominata irresistível com lideranças destacadas dos 92 municípios do Estado, com objetivo da sigla chegar forte na disputa eleitoral do ano que vem. Sobre o festão, Aquilles fez questão de conversar com um por um dos seus convidados e confirmar as ilustres presenças. E bota ilustre nisso. Além de Paes e o pré-candidato a governador do partido, Felipe Santa Cruz, prefeitos e lideranças da Costa do Sol já garantiram que participarão do evento.



Luiz Carlos Chapéu e Aquilles Barreto são "os caras" da nominata do PSD Rede social

COMEÇA POR MACAÉ



A agenda começa por Macaé. Lá haverá ato de filiação na Câmara, quando Robson Oliveira e Danilo Funke – ex-vereador e ex-vice-prefeito da cidade respectivamente – entram para a sigla. Eduardo, além de Aquilles, vai acompanhado de seu candidato ao governo do Estado, Felipe Santa Cruz. Após o ato no legislativo macaense, o grupo segue para a casa de Funke, que receberá os convidados com uma bela feijoada. Depois da comilança, todos partem para Cabo Frio para o Costa Azul. Mas a agenda não termina aí.

Júnior Chuchu de Arraial, Eduardo Paes e Aquilles Barreto, trio que vai agitar a Região dos Lagos no sábado Renata Cristiane SÓ CACIQUE!

Para fechar com chave de ouro as celebrações, Aquilles oferecerá um jantar apenas para os "top mais" da política da Baixada Litorânea. Entre os convidados, já estão confirmados os prefeitos de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT); de Búzios, Alexandre Martins (REP); a prefeita de Araruama, Lívia Bello (PP) e o maridão, Chiquinho da Educação; Vantoil Martins (CID), de Iguaba Grande; ainda Fábio do Pastel (PL), de São Pedro da Aldeia; Ramon Gidalte (CID), de Casimiro de Abreu; Fátima Pacheco (DEM), de Quissamã, presidente da ALERJ, André Ceciliano; o presidente estadual do PT, João Maurício (secretário de Governo de Maricá), além, é claro, de Eduardo Paes e Felipe Santa Cruz. Só o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL) que devido a um compromisso, não irá. Fato é que é muito cacique numa taba só. A resenha vai ser boa, pode apostar!



Evento que acontece na Câmara de Cabo Frio na próxima semana Divulgação

DIREITO E CIDADANIA NAS ESCOLAS



Levar noções básicas de direito e cidadania, propagando o máximo de conhecimento para construir o pensamento crítico aos alunos da rede pública e privada de Cabo Frio. Esse será o tema da primeira palestra do programa "Direito e Cidadania nas Escolas", que a Câmara Municipal irá promover na próxima quarta-feira (10). A palestra será ministrada pelo desembargador do TJRJ, e presidente do Fórum Permanente de Direito Penal e Processual Penal da Escola da Magistratura, José Muiños Piñeiro Filho. O evento pode ser acompanhado pelas redes sociais da Câmara. O presidente do parlamento cabo-friense, Miguel Alencar, (DEM) convida a todos para ocasião.