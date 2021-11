Denúncia de investimento de verba de campanha feito pelo atual prefeito de São Pedro, Fábio do Pastel. - Divulgação

Publicado 03/11/2021 21:33 | Atualizado 03/11/2021 21:36

FARAÓ DA ALDEIA?

Que Cabo Frio ganhou o apelido carinhosos de “Novo Egito”, isso todo mundo sabe. Mas o que não sabe é que essa modalidade se irradiou por toda Região dos Lagos, afetando inclusive as cidades vizinhas, como São Pedro da Aldeia, onde uma bomba pode estar prestes a explodir, rondando o gabinete do prefeito Fábio do Pastel (PL). Isso porque, no último sábado (30), uma matéria divulgada pela grande mídia, mostra que a Receita Federal está apurando sonegação de impostos em esquema de pirâmide financeira, no caso do famoso ‘Faraó dos Bitcoins’, alcunha do empresário Glaidson Acácio da GAS Consultoria. Traduzindo em miúdos, Leão vai olhar um por um da lista de investidores desse esquema e estuda a possibilidade de cobrar impostos retroativos aos sócios e investidores da empresa. Até aqui, não parece ser muito problemático, mas olhando com lupa, bem de perto, a situação se agrava.



Documentos que teriam sido vazados das investigações mostram o nome de Fábio na listagem de investidores do "Faraó dos Bitcoins" Rede social

QUAL A DESCULPA?

O detalhe da gravidade da situação é que, ainda segundo essa investigação, Pastel teria utilizado recursos de campanha eleitoral para investir na GAS, que a federal acredita que seja um esquema de pirâmide. Caso seja comprovada essa participação, conforme aparece da listagem vazada do COAF, o prefeito aldeense teria feito investimento oriundo de verba de campanha, o que seria uma loucura completa. E pra piorar, a pergunta que não quer calar é: de onde veio esse recurso? E caso não seja comprovada a origem, pode ser caracterizado "caixa 2" e até lavagem de dinheiro. Essa operação ilegal (e inacreditável) pode causar cassação, inelegibilidade e até eleição suplementar. Mas há quem acredite até em prisão pode culminar. Entramos em contato com a prefeitura, através da assessoria de Comunicação, pedindo um posicionamento do chefe do executivo aldeense sobre o caso, mas até o fechamento dessa coluna, ainda não havíamos recebido a resposta. E agora? Será que tem desculpa para isso? Uma coisa é certa: o episódio pode gerar um desgaste horroroso ao prefeito novato na política.