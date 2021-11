Prefeito de Búzios, Alexandre Martins (na esquerda); prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (na direita). Mas a posição da foto não representa necessariamente a ideologia política - Rede social

Publicado 04/11/2021 18:57 | Atualizado 04/11/2021 19:48

COMPARAÇÃO NATURAL



Tão natural quanto a luz do dia é a comparação que se faz na Costa do Sol, dos governos de Búzios, de Alexandre Martins (REP), com o de Cabo Frio, de José Bonifácio (PDT). O motivo é que o prefeito buziano disputou a eleição contra o candidato do PDT, o policial Leandro do Bope, que era apoiado pelo ex-prefeito, Mirinho Braga, cacique pedetista da região. Mirinho passou a eleição inteira chamando Alexandre de “água de salsicha”, fustigando desconfiança na capacidade de gestão do empresário que já foi vice de Mirinho, mas hoje são desafetos. A acusação era de que Alexandre faria um governo muito conservador, de extrema direita (por ser pastor, embora pouca gente saiba), além de ser do partido ligado à Igreja Universal.



Ex-prefeito de Búzios, Mirinho Braga, ao lado do candidato do PDT de Búzios, o policial militar, Leandro do Bope, nas eleições de 2020, que foi derrotado por Alexandre Martins (REP) Internet

QUEM É ESQUERDA E QUEM É DE DIREITA?



Mas quis o destino, passados 11 meses de governo de ambos os prefeitos que administram cidades vizinhas, separadas por 20km, que Alexandre estivesse mais à esquerda, enquanto Zé, mais à direita. Curioso, né?! Mas a política tem dessas coisas. Isso porque em Búzios, o prefeito montou gabinetes nos bairros de periferia como Rasa e Cem Braças, onde atende a comunidade diretamente, pelo menos três vezes por semana. Mas além disso, a cada projeto, mudança ou investimento que pretenda fazer no balneário, Alexandre recorre às redes sociais para ouvir a população, usando o que há de mais vanguarda na democracia, que é a consulta pelos meios digitais. Martins também adora uma audiência pública. Tanto é assim, que na noite dessa quarta-feira (3), fez questão de participar de uma na Câmara que debatia a estadualização da escola de ensino médio Paulo Freire. O MP quer que o Estado assuma, mas o estudante não. O prefeito compareceu e deu seu palpite, alinhado com a garotada.



Prefeito Alexandre Martins participou da audiência pública na Câmara que trata da estadualização da escola municipal Paulo Freire Ronald Pantoja

ESBARRANDO NO CAUDILHISMO





Prefeito Bonifácio recebendo o então presidenciável Ciro Gomes, em Cabo Frio Renata Cristiane

MEDO DE QUEIMAR A ESQUERDA Enquanto isso, em Cabo Frio, prefeito Bonifácio se recusa a realizar audiências públicas - como no caso do mercado Municipal Sebastião Lan-, que era um clamor popular, que resultou em conflito e culminou com emenda à lei orgânica que agora impede parcerias público privadas no município por inabilidade com a Câmara e feirantes. “Talvez eu tenha errado em não fazer um debate público”, disse ele certa vez em seu gabinete. Além disso, Zé evita permanecer na prefeitura para não ter que atender ninguém. E não ouve vereadores da base, e dizem até que nem os secretários. Como também não se inspira na boa ideia do colega vizinho, usando redes sociais para entender o que o povo deseja. O prefeito cabo-friense esbarra no “caudilhismo”, típico dos pedetistas. Sem falar no que diz respeito aos serviços. Enquanto Búzios acabou de ganhar recapeamento asfáltico, com tudo lisinho, em Cabo Frio, a superfície da lua perde quando o assunto é buraco (não é exagero). Sem falar no atendimento na saúde, que anda precarizado, em especial, para os moradores de Maria Joaquina, bairro de divisa dos municípios, e é alvo de disputa por causa dos royalties de petróleo. Outra queixa recorrente é a limpeza urbana e iluminação pública, que em terras de Bardot, faz inveja aos cabofrienses.

Conclusão: Em Búzios, a comparação é natural, e regozija quem compõe o atual governo Alexandre. Por outro lado, em Cabo Frio, a equipe transparece um certo constrangimento. E não é só isso. A gestão Zé virou referência também em outras cidades da Costa do Sol, onde tem servido de propaganda para o pessoal de direita que costuma dizer assim: “Já viu o governo “esquerdista” do PDT em Cabo Frio?” Ou tem ainda os pedetistas de outras cidades que não escondem a decepção, uma vez que Bonifácio foi eleito numa união de forças para derrotar o bolsonarismo, levantar o campo progressista e auto estima da esquerda, que estava fora do poder há mais de 12 anos na região. Todo esse desgaste pode custar caro no ano que vem. Especialmente ao Ciro Gomes, embora ele tenha anunciado suspensão da pré-campanha, decepcionado com a bancada do PDT que votou a favor da PEC dos Precatórios. Vamos esperar para ver se alguma virada de mesa acontece em 2022, mas... essa crença contagia poucos.