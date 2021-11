Agenda começa por Iguaba, passa por Cabo Frio e termina em Araruama - Internet

Agenda começa por Iguaba, passa por Cabo Frio e termina em Araruama Internet

Publicado 24/11/2021 20:11 | Atualizado 25/11/2021 09:17

IGUABA E ARARUAMA

O deputado Federal e pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro pelo PSB, Marcelo Feixo, vai cumprir agenda extensa na Região dos Lagos, nesta quinta (25) e sexta-feira (26). A previsão inicial era começar por Iguaba Grande, na quinta, onde se reuniria com lideranças partidárias e representantes de movimentos sociais às 17h. Mas esse compromisso teve que ser cancelado. Marcelo encaminhou um áudio por volta das 8h, para assessoria e militância, informando que teria que ficar até mais tarde em Brasília para acompanhar a votação do Auxílio Brasil, que foi adiado. Por causa disso, ele confirmou apenas a reunião em Araruama, onde ele vai participar de uma plenária na Casa Abel, na Praia do Hospício, na parte da noite. Marcelo dorme na região.

MUITOS COMPROMISSOS EM CABO FRIO

Já a sexta-feira (26), vai ser bem corrida. Entre os compromissos de Freixo estão visita à comunidade do Manoel Corrêa, encontro com vereadores, participação de entrevistas, reunião com representantes do trade turístico, depois plenária com lideranças do PSB cabo-friense entre outros partidos do campo progressista.

DE OLHO EM 2022

É muito compromisso e diálogo em apenas um dia e meio. Isso revela que Marcelo Freixo também está de olho no eleitorado da Costa do Sol. Importante destacar que Marcelo teve cerca de 3 mil votos somente em Cabo Frio para deputado, ficando em 7º lugar entre os 10 mais bem votados nas eleições de 2018. A expectativa do grupo político dele é aglutinar e multiplicar. Mas o desafio é tremendo uma vez que região sempre foi muito conservadora. Mas apesar disso, Freixo tem votos consolidados e bons articuladores ao seu lado.

*atualizado quinta-feira (25) 8h58.