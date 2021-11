Aquilles Barreto discursa ao lado de Paes e com outros prefeitos da Região dos Lagos - Renata Cristiane

Aquilles Barreto discursa ao lado de Paes e com outros prefeitos da Região dos LagosRenata Cristiane

Publicado 08/11/2021 16:15

FOGUETÓRIO MAIOR QUE MUITO RÉVEILLON



O show de fogos de artifício na festança de aniversário do secretário especial de Integração Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, Aquilles Barreto (PSD), coloriu o céu cabo-friense na noite de sábado (6). O ato político na casa de Aquilles, no charmoso bairro da Ogiva, reuniu a classe de todos os cantos do estado com figurões como o prefeito carioca, Eduardo Paes (PSD), e o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT). O evento, que teve um impacto tremendo na política local e serviu para demonstrar a força do PSD na Região dos Lagos, incomodou a oposição e deu uma agitada no tabuleiro político. Ao ver o foguetório, que saiu um pouco antes do tempo, Eduardo brincou e arrancou gargalhada dos presentes dizendo que os fogos na casa do Aquilles foram maiores que os do último Réveillon do Crivella (REP).



Eduardo Paes fala durante evento na casa do secretário Aquilles Barreto Renata Cristiane APOSTOU COM PREFEITO DE CABO FRIO O show de fogos de artifício na festança de aniversário do secretário especial de Integração Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, Aquilles Barreto (PSD), coloriu o céu cabo-friense na noite de sábado (6). O ato político na casa de Aquilles, no charmoso bairro da Ogiva, reuniu a classe de todos os cantos do estado com figurões como o prefeito carioca, Eduardo Paes (PSD), e o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT). O evento, que teve um impacto tremendo na política local e serviu para demonstrar a força do PSD na Região dos Lagos, incomodou a oposição e deu uma agitada no tabuleiro político. Ao ver o foguetório, que saiu um pouco antes do tempo, Eduardo brincou e arrancou gargalhada dos presentes dizendo que os fogos na casa do Aquilles foram maiores que os do último Réveillon do Crivella (REP).





André Ceciliano, que também falou no evento, comentou com a coluna que está tudo fluindo para a candidatura ao Senado pelo PT Renata Cristiane CECILIANO NO SENADO Continuando sua fala, Paes ainda chamou Wilson Witzel de "juiz 171", que enganou o povo, afirmou que não dá mais para acreditar nesses candidatos e ainda desafiou o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), que ali estava, a fazer um show pirotécnico melhor que aquele. Como a cidade já anunciou que não vai investir em fogos, pelo visto, a aposta de Paes já está ganha. A propósito, enquanto discursava no evento, Zé ainda brincou dizendo que estava "p" da vida com Eduardo por ele ter "roubado a joia dele", se referindo ao aniversariante, Aquilles, que ocupava a secretaria de Governo de Bonifácio antes do convite de Paes na capital.

Ainda no evento, André Ceciliano, conversando com a coluna, em dado momento, indicou que está tudo fluindo para concorrer a senador pelo PT. A chapa almejada por Eduardo Paes - que já disse que André é seu pré-candidato ao Senado - terá ainda Aquilles disputando para deputado federal. De volta ao evento, Ceciliano aproveitou demais a festança, subiu no palco para cantar no karaokê e saiu da casa do Aquilles já com o dia claro, quase às 7 da manhã. Se estivesse mais festa, André ficava. Ou seja, Ceciliano se apaixonou por Cabo Frio assim como Cabo Frio já também está paquerando Ceciliano para o Senado e para curtir a vida, afinal nem só de política vive o homem ou a mulher.