Vítima ainda não teve a identidade revelada; crime aconteceu no bairro Unamar, em TamoiosLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 26/11/2021 14:00

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (26) no segundo distrito de Cabo Frio. O homicídio aconteceu na Rua da Macumba, em Unamar, na Região dos Lagos.

De acordo com informações de populares, o rapaz era morador da Rua Tubarão, no bairro Aquarius, também em Tamoios. Ele estava vestido com uma bermuda preta e camisa vinho.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e preserva o local até a chegada da perícia.

O corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime.