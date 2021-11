Criminoso foi flagrado com 12 pinos de cocaína R$ 20 em espécie. - Letycia Rocha (RC24)

Publicado 26/11/2021 13:52

Um homem foi preso com uma carga de drogas nesta quinta-feira (25), no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após uma denúncia.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações de um elemento de camisa cinza e short preto vendendo entorpecentes na comunidade da Estradinha. No local, o criminoso, identificado como V.C.G., de 29 anos, foi flagrado com 12 pinos de cocaína R$ 20 em espécie. Ele confessou a propriedade do material e informou onde o restante estava escondido, sendo arrecadado outros 76 pinos da droga.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (DEAM), Central de Flagrantes do dia, autuado e preso por tráfico de drogas.