Celestino José Dias, de 82 anos, foi atingido na altura do tóraxLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/11/2021 14:46

Um militar do Exército foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira (24) em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Criminosos invadiram a residência do 2º Sargento para roubar uma arma.

Agentes da 8ª CIA do Departamento de Polícia Ostensiva (DPO) de Unamar foram acionados para a ocorrência, na Rua Joaquim Araújo, por volta das 21h. Celestino José Dias, de 82 anos, já havia sido socorrido por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Segundo a PM, quatro elementos armados invadiram a casa do militar. Celestino reagiu ao assalto e acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo no peito. Os criminosos fugiram em um automóvel Fiat Uno de cor cinza.

Na UPA, a vítima recebeu os primeiros atendimentos, com o projétil ainda alojado no tórax. Em seguida, o sargento foi transferido para o Hospital Central de Emergências (HCE), no bairro São Cristóvão, sem risco de morte.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que segue na investigação do caso. Imagens de câmeras de segurança da localidade serão analisadas para ajudar na identificação dos bandidos. Ninguém foi preso.