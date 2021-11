Entrevista exclusiva com deputado e pré-candidato a governador, Marcelo Freixo, que visitou Cabo Frio e Araruama - Renata Cristiane

Publicado 26/11/2021 19:08

Cabo Frio recebeu nesta sexta-feira (26), o deputado federal e pré-candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo (PSB). Desde cedo na cidade, onde dormiu, o parlamentar participou de uma cerimônia de posse de um programa da Prefeitura. Depois, esteve com o prefeito, José Bonifácio (PDT) no gabinete. O ex-deputado estadual Janio Mendes (PDT) acompanhou a reunião. Na companhia do vereador carioca, Willian Siri (PSOL), Freixo foi até a comunidade Manoel Corrêa conhecer o projeto da Moeda Social Itajurú, implantada recentemente. Marcelo também visitou uma UBS antes de se encontrar com vereadores na Câmara. Depois participou de uma reunião com trade turístico em um hotel da cidade. A expectativa é encerrar a agenda somente de noite, com uma plenária do PSB e outros partidos de esquerda que tentam formar uma frente ampla, como PT e REDE, além de representantes de movimentos sociais. A ideia é organizar o grupo político dele não Costa do Sol para dar o start da pré-campanha, que já começou. Entre um compromisso e outro, o deputado parou para dar uma entrevista exclusiva ao

Marcelo foi recebido no gabinete do prefeito José Bonifácio, com vereador carioca Siri, e o assessor Janio Mendes Renata Cristiane

Plenária em Araruama na noite de quinta-feira (25) Assessoria

No bate-papo, Freixo disse considerar as próximas eleições “serão as mais importantes das nossas vidas”. O deputado afirmou que o estado tem uma taxa de desemprego de 18%, acima da média nacional, que está em 14%. Nesse contexto, o pessebista disse que Cabo Frio é uma cidade estratégica e que está ouvindo lideranças do interior para construir “uma outra maneira de fazer política”. O pré-candidato defendeu colocar o Rio de Janeiro “de pé”, como um “local de esperança, do sonho, da alegria e da realização”. O deputado federal falou sobre a chegada das milícias na Região dos Lagos e salientou a necessidade de diálogo com a população, empresariado e as esferas da administração, no que tange ao turismo. Conhecedor das demandas locais, Marcelo falou também da Laguna de Araruama e da subutilização do aeroporto de Cabo Frio.Freixo teve uma votação significativa na cidade nas últimas eleições, em 2018, quando obteve o apoio de quase 3 mil eleitores, ficando entre os 10 mais bem votados no município. Como a ambição agora é chegar ao Palácio Guanabara para assumir o comando do executivo estadual, ele ressaltou a necessidade de interiorizar os diálogos e as articulação políticas, e prometeu voltar outras vezes até outubro de 2020.