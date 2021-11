Crimes foram flagrados no sábado (27) e domingo (28); Todos foram encaminhados para a 126ª DP - Letycia Rocha (RC24h)

Crimes foram flagrados no sábado (27) e domingo (28); Todos foram encaminhados para a 126ª DPLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 29/11/2021 14:09

Três homens foram presos e um adolescente apreendido neste final de semana por porte ilegal de arma de fogo em Cabo Frio, na Região dos Lagos. As ocorrências foram registradas no centro da cidade e no segundo distrito.

No sábado (27), policiais militares realizavam um patrulhamento pela Avenida Assunção, nas proximidades da Prefeitura Municipal, quando tiveram a atenção voltada para um elemento. Ao realizar a abordagem, os agentes encontraram um revólver calibre 38, com três munições intactas.

No mesmo dia, na Rua Diogo, no bairro Unamar, em Tamoios, um homem foi preso e um adolescente apreendido com um revólver calibre 38 e quatro munições intactas. A dupla estava abordo de um Fiat Palio prata e foi capturada após uma denúncia. Além da arma municiada, foram arrecadados 120 pinos de cocaína, um rádio transmissor, dois aparelhos celular e R$ 30.

Já no domingo (28), uma guarnição recebeu informações de que dois elementos abordo de um automóvel Volkswagen Santana de cor cinza e com a placa coberta estariam causando confusão pelo centro da cidade. A PM conseguiu localizar o veículo na Avenida Hilton Massa e, durante uma revista minuciosa no interior do carro, encontrou um revólver calibre 32 municiado.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuados e presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O menor foi autuado, ficando apreendido por crime análogo.