Médico renomado, que atua no Rio e em Cabo Frio é denunciado por vítima lesada pela empresa - Laís Vargas (RC24h)

Publicado 29/11/2021 17:13

Na esperança de altos rendimentos e retorno rápido, diversas pessoas caíram em golpes envolvendo o mercado de criptomoedas e, em Cabo Frio, a Ômega Consultoria foi uma das últimas ‘empresas de consultorias de investimentos’ a cair. Porém, não lesou apenas moradores de Cabo Frio, diversas pessoas do Rio de Janeiro também acreditaram na promessa de rendimentos de 15% ao mês com adicional de juros compostos em alguns contratos feita pela empresa que a situação cadastral ativa na Receita Federal no nome de Daniel Leopoldino Silva.

Mas Daniel não estaria sozinho na função de ‘arrebanhar’ pessoas para se tornarem investidoras.

Conforme a denunciante, só a família dela investiu quase R$ 200 mil com a Ômega por meio da apresentação de Oswino. E o retorno inicial que obteve fez com que apresentasse ainda mais pessoas à dupla. Ou seja, entre o seu grupo de amigos, o montante investido se aproxima dos R$ 500 mil.

“Com toda a questão da operação da Polícia, a mídia e as pessoas estão dando muito destaque ao Daniel. Mas Oswino também teve um papel muito grande nisso tudo e ninguém sabe ainda. Atualmente está uma grande briga entre os dois, porque ele é fiador da Ômega, mas não quer mais se envolver com Daniel por causa de toda essa visibilidade”.



A empresária conta que os depósitos estavam ocorrendo normalmente até setembro, quando no dia 22 um novo rendimento seria depositado. Porém, nesta data, todos os investidores receberam um comunicado e "começaram as promessas".

Durante várias reuniões com Daniel e Oswino, a empresária conta que ficou sabendo de pessoas que investiram R$ 5 milhões. “Inclusive essa pessoa é um amigo pessoal de Oswino e ele me disse, na última vez que aceitou me receber no seu consultório na Barra, que teve que dar um terreno de quase R$ 2 milhões para esse amigo com o objetivo de ressarci-lo, mas nós, os peixes pequenos, continuamos no prejuízo”, ressaltou indignada.



A empresária vai procurar a Justiça para tentar reaver o valor investido. "Desde então, não vi mais um real do que investi. Estou mal por ter exercido um papel nisso tudo. Fui cliente, mas apresentei várias pessoas a Oswino. Queríamos uma vida melhor, mas fomos lesados. Porém, tenho consciência que somos peixes pequenos nisso tudo", afirmou.

O QUE DIZ O DENUNCIADO



A reportagem entrou em contato com o médico Oswino Penna, nesta sexta-feira (26), para saber o posicionamento dele quanto às denúncias contidas na matéria, porém até o fechamento da mesma não obtivemos nenhuma resposta. Assim que o denunciado se pronunciar, a matéria será atualizada.



Ômega Consultoria divulga mais uma ‘carta de esclarecimento’

A empresa Omega Consultoria vem pela presente esclarecer os fatos veiculados à reportagem publicada no portal do jornal O DIA.



Inicialmente, descabe a alegação de que o responsável pela empresa tenha sumido, uma vez que este é residente e domiciliado nesta cidade.



Em relação à suposta falta de pagamento, a empresa, até a presente, emitiu 3 (três) notas oficiais, para informar aos seus clientes que vem realizando a devolução do capital de forma gradativa e sempre priorizando os contratos de menor valor e firmados recentemente .



A empresa, desde já, refuta quaisquer ilações sobre golpe envolvendo sua atividade, uma vez que, desde o dia 25/10/2021, vem realizando a devolução do capital.



Em relação à reclamação da cliente supostamente lesada, insta ressaltar que, além de cliente, ela era consultora da empresa e, durante todos os meses, foi devidamente remunerada pelos eventuais serviços de captação de clientes para a empresa.



Ocorre que, ao saber que o critério de devolução do capital adotado pela empresa daria preferência aos contratos de menor valor e firmados recentemente, insurgiu-se contra o representante da empresa e, desde então, vem lançando mão de subterfúgios para reaver seu capital antes da ordem estipulada pela empresa.



A empresa, desde o início de suas atividades, sempre se destacou por honrar antecipadamente todos os seus compromissos.



Em virtude de sua seriedade e visando evitar um problema irreversível, ocasionado pela inadimplência de um dos traders, a empresa teve de encerrar suas atividades, no intuito de regularizar suas operações e honrar todos os compromissos assumidos, visando, posteriormente, voltar mais forte.



No que tange à alegação de inadimplência de um dos traders, tal fato já foi noticiado à autoridade policial, que, por sua vez, instaurou procedimento para investigar a conduta deste trader.



Registra-se que é público e notório nesta cidade que o citado trader evadiu-se com uma quantia, que beira o valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).



Além disso, a empresa OMEGA, de modo a manter todos os seus clientes informados, em 24/10/2021, enviou a primeira nota oficial para expor o motivo pelo qual teve de encerrar suas atividades.



Em 29/10/2021, a empresa enviou a segunda nota oficial para informar a todos os clientes que, até aquela data, tinha efetuado a devolução do capital de cerca de 70 (setenta) clientes, e para reafirmar o compromisso de honrar todos os compromissos assumidos, sempre priorizando a quitação dos contratos de menor valor e firmados recentemente.



Em 10/11/2021, a empresa enviou a terceira nota oficial para informar a todos os clientes que, até aquela data, tinha efetuado a devolução do capital de cerca de 120 (cento e vinte) clientes, e que, a partir do próximo dia 20/12/2021, irá iniciar uma nova etapa de devolução do capital, sempre priorizando a quitação dos contratos firmados recentemente e de menor valor.



A empresa reitera que está trabalhando de forma incessante para sanar alguns imprevistos operacionais, para que possa definir todos os critérios a serem adotados para pagamento e consequente apresentação do plano completo de devolução do capital.



Portanto, em virtude do comprometimento em liquidar todas as obrigações assumidas, a empresa aproveita o ensejo para reafirmar a sua missão de devolver o capital de todos os seus clientes de forma gradativa e na maior brevidade possível.