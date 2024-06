Homem foi preso no bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu - Divulgação / Polícia Civil

Homem foi preso no bairro Miguel Couto, em Nova IguaçuDivulgação / Polícia Civil

Publicado 07/06/2024 11:22

Rio - Um homem foi preso em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após furtar o celular da ex-companheira e divulgar fotos íntimas dela. Segundo a polícia, Valdemir Avelino Filho, de 57 anos, levou o aparelho enquanto a vítima estava trabalhando. Ele foi preso nesta sexta-feira (7) por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam).

Em depoimento, a mulher relatou que o ex-namorado pegou o telefone e começou a enviar vídeos e fotos íntimas dela para vários contatos, inclusive para suas próprias filhas, frutos de outro relacionamento. Ao divulgar as mídias, o homem usou palavras de baixo calão.



A vítima contou, ainda, que Valdemir arrombou a porta de sua casa e quebrou vários objetos, além de fazer ameaças. Ele foi localizado no bairro Miguel Couto por agentes da especializada.



De acordo com a Polícia Civil, o homem vai responder por divulgação de vídeos íntimos sem o consentimento da vítima, injúria e difamação, além de furto qualificado e dano.