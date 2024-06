Uma pistola e uma moto roubada foram apreendidas - Divulgação / @pmerj

Publicado 07/06/2024 10:00 | Atualizado 07/06/2024 10:13

Rio - Dois homens foram presos por policiais militares, na madrugada desta sexta-feira (7), enquanto andavam com uma moto roubada e uma pistola em Santa Teresa, na Região Central do Rio.



Segundo a PM, eles foram encontrados durante patrulhamento de uma equipe do 5°BPM (Gamboa) na região e, um deles é foragido e tinha dois mandados de prisão em aberto, um expirado e outro em vigor.



A identidade dos presos não foi revelada. A corporação também não divulgou em qual delegacia a ocorrência foi registrada.