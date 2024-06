Na ação, os policiais conseguiram recuperar um computador, celulares, mochilas e uma bicicleta elétrica - Divulgação / PMERJ

Publicado 07/06/2024 08:04

Rio - Agentes do 2º BPM (Botafogo) prenderam, na noite desta quinta-feira (6), três suspeitos que praticaram diversos roubos no Flamengo, Zona Sul do Rio.

Segundo a Polícia Militar, um computador, celulares, mochilas e uma bicicleta elétrica foram recuperadas e devolvidas às vítimas.

Os homens, que não tiveram a identidade revelada, foram levados para a 9ª DP (Catete), onde ficarão à disposição da Justiça.

Procurada, a PM não deu mais detalhes da ocorrência.