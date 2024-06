Drogas e cartões apreendidos com os homens - Reprodução

Drogas e cartões apreendidos com os homensReprodução

Publicado 07/06/2024 08:00

Rio - Quatro suspeitos foram presos, na noite desta quinta-feira (6), na Avenida Brasil, altura da Casa do Marinheiro, na Penha, Zona Norte do Rio, por tráfico de drogas.

De acordo com a corporação, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) realizavam uma ação na via, sentido Zona Oeste, quando avistaram um carro dos os homens.

Eles estavam dirigindo um veículo de aplicativo. Com os suspeitos, os agentes apreenderam drogas e cartões.

A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha).