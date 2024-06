Maria Belén Mendonza, 27, estava em situação de vulnerabilidade - Divulgação/Disque Denúncia

Maria Belén Mendonza, 27, estava em situação de vulnerabilidadeDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 07/06/2024 08:53 | Atualizado 07/06/2024 10:38

Rio - O programa Desaparecidos, do Disque Denúncia, divulgou, nesta sexta-feira (7), um cartaz que pede informações sobre o paradeiro de uma argentina que desapareceu no Rio. Maria Belén Mendonza, de 27 anos, conversou com familiares por videochamada em 6 de maio e chegou a ser vista no bairro da Tijuca, Zona Norte, no dia 13 seguinte, antes de desaparecer.

Moradora de Mar Del Plata, na província de Buenos Aires, na Argentina, Maria estava em situação muito vulnerável, segundo o Disque Denúncia. Ela costumava frequentar os bairros da Tijuca e Maracanã e o Cristo Redentor, no Parque Nacional da Tijuca. A jovem tem 1,60m, pele clara, olhos castanhos claros quase amarelos. Na coxa direita, há tatuagem de uma mandala com flores.

O caso foi registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e os agentes realizam investigações para localizar a argentina. O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177, e Whatsapp dos Desaparecidos (21) 98849-6254; e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.



Maria Belén Mendonza, 27, estava em situação de vulnerabilidade Divulgação/Disque Denúncia