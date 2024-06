Foi decretado o sequestro de três imóveis, um apartamento e duas casas - Divulgação

Foi decretado o sequestro de três imóveis, um apartamento e duas casasDivulgação

Publicado 07/06/2024 10:17

Rio - A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (7), a segunda fase da Operação Rábula, com o objetivo de reparar os danos sofridos pelo INSS a partir de fraudes cometidas por uma quadrilha que criava pessoas fantasmas para receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos de baixa renda.

Foi decretado o sequestro de três imóveis, um apartamento e duas casas Divulgação

Na ação, foi decretado o sequestro de três imóveis, um apartamento e duas casas, todos localizados em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense e pertencentes a um dos líderes da quadrilha, totalizando o valor aproximado de R$ 1,5 milhão.Durante a primeira fase da Operação Rábula, deflagrada em setembro de 2023, os policiais federais já haviam cumprido seis mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 2º Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.Em ambas as fases, os crimes investigados foram os de associação criminosa, estelionato previdenciário e falsificação de documentos. Se somadas, as penas podem chegar a mais de 10 anos de reclusão.