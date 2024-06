Dois painéis de mensagens vão alertar e orientar os motoristas sobre as interdições - Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

Publicado 07/06/2024 16:27 | Atualizado 07/06/2024 16:37

Rio - A Avenida Niemeyer, na Zona Sul do Rio, será interditada parcialmente para obras da companhia Águas do Rio a partir das 8h deste sábado (8). Os bloqueios serão implementados em meia pista de rolamento da via expressa, no trecho em frente ao nº 103. As interdições serão finalizadas às 17h do domingo (9).

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio, será implantada a operação de Pare e Siga. A intenção é manter a fluidez total do tráfego, bem como o livre acesso ao bairro Vidigal e hotéis da região.

A operação de trânsito vai contar com a participação de agentes da CET-Rio, Guarda Municipal e apoiadores de tráfego, que vão orientar os motoristas durante a intervenção. Os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região.

Também serão utilizados dois painéis de mensagens variáveis para orientar e alertar os motoristas sobre as interdições.