09/06/2024

Rio - A Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil (Cisbra) vai sediar o EnComex 2024, um encontro dedicado ao comércio exterior, no dia 14 de junho, no Auditório da CNC, no Rio de Janeiro. Com uma programação que inclui painéis, oficinas temáticas e palestras, o evento promete discutir temas essenciais para o fortalecimento das relações comerciais internacionais do Brasil.

“O Rio de Janeiro é um grande centro de trading do país. Temos vários ingredientes, alguns estão sendo descobertos. Temos que abraçá-los, desenvolvê-los com estratégia despertando vocações, identificando e atendendo os interesses comerciais. O momento é agora, com o G20”, afirma Paulo Protasio, presidente da Cisbra.

Entre os tópicos abordados estão o desenvolvimento de políticas estratégicas para impulsionar a eficiência nas relações comerciais, as oportunidades proporcionadas pelo G20 Brasil 2024, a internacionalização da economia criativa do Rio de Janeiro, e a importância da logística para a competitividade no mercado global. Além disso, o evento destacará as novas oportunidades de negócios de nearshoring entre Brasil e Estados Unidos e discutirá a implementação da Declaração Única de Importação (Duimp) no Novo Processo de Importação (NPI).

O EnComex 2024 contará com a participação de importantes figuras do comércio exterior e da política, como o Ministro de Portos e Aeroportos Silvio Serafim, o Governador do Rio de Janeiro Claudio Castro, o deputado federal Luis Carlos Gomes (Republicanos-RJ), o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico do Rio de Janeiro Chicão Bulhões, a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro Danielle Barros, o subsecretário de Relações Internacionais e Coordenador do G20 pelo governo do Rio de Janeiro e Ronaldo Feltrin, Superitendente Adjunto da 7a. Região Fiscal da receita federal do Brasil. Também estarão presentes líderes de diversas organizações e empresas do setor, como Antonio Alvarenga, diretor superintendente SEBRAE-RJ, Adair Roberto Carneiro, presidente da FCCE, João Ulisses Pimenta, da Apex Brasil e o economia Roberto Gianneti da Fonseca.