Réplicas de fuzis apreendidos na comunidade de Parada de Lucas - Divulgação / Polícia Militar

Réplicas de fuzis apreendidos na comunidade de Parada de LucasDivulgação / Polícia Militar

Publicado 03/06/2024 08:43

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta segunda-feira (3), uma operação no Complexo de Israel, em Brás de Pina, na Zona Norte. Segundo a PM, o objetivo da ação é combater o roubo de veículos em vários pontos da Zona Norte, além de reprimir a movimentação de criminosos da região que atuam nas disputas de territórios.



Os alvos são bandidos das comunidades Cinco Bocas, Pica Pau e Cidade Alta, Vigário Geral e Parada de Lucas, que formam o Complexo de Israel e são dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP). De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), foram registrados disparos a partir das 6h.



Segundo a PM, seis réplicas de fuzis e dois simulacros de pistola foram apreendidos na localidade de Parada de Lucas. Participam da ação policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e agentes do 16° BPM (Olaria). Até o momento, não há registros de prisões.



Por conta da operação, o Centro Municipal de Saúde José Breves dos Santos, em Cordovil, e o CMS Iraci Lopes, em Vigário Geral, mantêm o atendimento à população, mas as atividades externas, como as visitas domiciliares, estão suspensas. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde.



Em relação às unidades de educação, a SME informou que, ao todo, 17 escolas foram impactadas por conta da operação, sendo duas em Vigário Geral, três nas localidades Pica Pau e Cinco Bocas. Já na Cidade Alta, oito unidades tiveram o funcionamento afetados.



Atualmente, o Complexo de Israel é chefiado pelo criminoso Álvaro Malaquias Santa Rosa, o 'Peixão', apontado como líder do TCP. A comunidade leva esse nome por causa do domínio do traficante, que adepto de símbolos do Estado de Israel, como a Estrela de Davi, e conhecido pela intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana.

Segundo investigações, ele expulsa moradores de suas áreas de influência simplesmente por exercer a religião de matriz africana, determinando a invasão e depredação de centros religiosos dedicados à citada devoção.