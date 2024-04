Segundo familiares, Leonardo Correia dos Santos desapareceu após aceitar uma corrida para Brás de Pina - Reprodução

Segundo familiares, Leonardo Correia dos Santos desapareceu após aceitar uma corrida para Brás de PinaReprodução

Publicado 16/04/2024 08:44 | Atualizado 16/04/2024 09:45

Rio - A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um motorista de aplicativo em Brás de Pina, no Complexo de Israel, na Zona Norte. Segundo a namorada, Leonardo Correia dos Santos levava um passageiro em sua motocicleta até a Rua Ourique, um dos acessos à comunidade Cinco Bocas, no último sábado (13), mas não retornou.



Nas redes sociais, a companheira pede notícias que levem até a localização do namorado. Ela explica que ele finalizou a corrida por volta das 20h e logo depois desapareceu. O motorista usava uma moto Yamaha Factor de cor vermelha.



A namorada ainda deixou claro que eles não tinham nenhum envolvimento com o tráfico e que Leonardo trabalhava para pagar a moto e o aluguel da casa onde moram. No domingo (14), inclusive, o casal completou aniversário de namoro.



"Eu creio que você vai aparecer. Você é o amor da minha vida. Deus sabe que sem você eu não consigo. Meu namorado é trabalhador. Ele estava trabalhando dia e noite para pagar a moto dele e a nossa casa (alugamos um lar). Estava tudo tão perfeito, sabia? Eu estava feliz. Nunca me senti feliz como me senti com o Léo. Me sentia uma mulher amada. Quem conhece a gente sabe o tanto que ele é capaz de fazer por mim. Ele é a melhor pessoa que já conheci. Deus sabe o quanto eu preciso dele", escreveu em sua rede social.



O caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna) e encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que dá continuidade às investigações. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para localizá-lo.



Complexo de Israel



O Complexo de Israel é formado pelas comunidades Parada de Lucas, Vigário Geral, Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas. A região leva esse nome por causa do domínio do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, adepto de símbolos do Estado de Israel, como a Estrela de Davi. Ele é conhecido pela intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana.



Segundo investigações, Peixão expulsa moradores de suas áreas de influência simplesmente por exercer a religião de matriz africana, determinando a invasão e depredação de centros religiosos dedicados à citada devoção. O criminoso é considerado foragido da Justiça e tem dez mandados de prisão pendentes, a maioria por tráfico de drogas, homicídio e ocultação de cadáver.



Ainda de acordo com Polícia Civil, a religiosidade do traficante é tamanha que ele se autointitula como Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés. O nome foi assumido também pela sua quadrilha que se autodenomina 'Tropa do Arão'. O próprio nome, Complexo de Israel, seria uma referência à terra prometida, de acordo com as investigações.



Outro exemplo da religiosidade de Peixão está nos símbolos usados para marcar seus territórios: a bandeira de Israel e a Estrela de Davi. Esses símbolos geralmente estão colocados em pontos altos das comunidades. Um exemplo está na Cidade Alta, onde foi instalada uma Estrela de Davi que pode ser vista há mais de 2,5km de distância.