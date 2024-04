Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) Professora Maria Luiza Jobim de Queiroz é localizado em Sepetiba - Reprodução

Publicado 16/04/2024 20:24 | Atualizado 16/04/2024 20:37

Rio - O Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) Professora Maria Luiza Jobim de Queiroz, escola da rede municipal do Rio, localizado em Sepetiba, na Zona Oeste, foi invadido e vandalizado, na madrugada desta terça-feira (16). Imagens mostram objetos destruídos e espalhados por salas da unidade.

O caso foi divulgado pelo secretário Renan Ferreirinha em suas redes sociais. De acordo com ele, tudo que foi destruído será reformulado e recomprado. O prefeito Eduardo Paes (PSD) disponibilizou uma verba extra para ajudar no que foi vandalizado.

"Eu fico me perguntando como alguém faz uma coisa dessas. Destrói uma escola para prejudicar os alunos, os professores, os profissionais, os responsáveis que precisam que a escola possa funcionar bem para educar e acolher os seus filhos. Isso não é normal. A gente não pode achar vandalismo normal com BRT, com escola, com clínica da família. Nós vamos recuperar tudo. Tudo que foi destruído será recomprado, será reformado. A gente já denunciou esse caso para a polícia. Eu vou acompanhar pessoalmente essa investigação para que esses vândalos, esses marginais sejam identificados. A gente passa um recado claro: o crime não vai vencer a educação", disse o secretário.



Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), os alunos ficaram sem aulas nesta terça-feira (16). Não houve furto de equipamento e as aulas serão retomadas nesta quarta-feira (17).

O caso foi registrado na 43ª DP (Guaratiba). De acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e agentes realizam outras diligências para apurar a autoria do crime.