Bruno Lima da Costa Soares, 34, está internado desde 12 de marçoReprodução / Redes sociais

Publicado 16/04/2024 19:22 | Atualizado 16/04/2024 19:56

Rio - Após mais de um mês de internação, o funcionário da Petrobras Bruno Lima Soares, de 34 anos, baleado durante o sequestro a um ônibus na Rodoviária do Rio , voltou a caminhar. A atualização foi divulgada em boletim médico do Hospital Samaritano Botafogo, na Zona Sul, onde o petroleiro segue internado.

Segundo o boletim médico, Bruno continua na unidade semi-intensiva, respira sem a ajuda de aparelhos e já interage com a equipe e familiares. A alimentação, que até então era intravenosa, já é feita via oral.

Bruno foi baleado no sequestro a ônibus de viagem na Rodoviária do Rio, no dia 12 de março, quando 16 pessoas foram feitas reféns. O funcionário da Petrobras teria sido confundido pelo sequestrador Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, com um policial militar.

Ele foi atingido por três disparos que atingiram seu pulmão e também o seu baço. Um desses projéteis ficou alojado bem próximo do seu coração. Inicialmente, o petroleiro foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde passou por uma cirurgia de emergência.