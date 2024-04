Marcos Iuri está internado em estado grave - Reprodução

Marcos Iuri está internado em estado graveReprodução

Publicado 16/04/2024 18:18

Rio - Marcos Iuri da Silva Costa, atropelado na madrugada de domingo (14) por um adolescente após uma briga na saída de uma casa de festas na Rua Boiacá , em Bento Ribeiro, na Zona Norte, permanece internado em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte.Marcos sofreu traumatismo craniano e uma lesão no pulmão. Na segunda-feira (15), em entrevista ao Bora Brasil, da TV Bandeirantes, o irmão da vítima, Clayton da Silva Costa, disse que ele também estava entubado e sedado. Clayton admitiu que o irmão estava na confusão, mas ressaltou que não justifica o atropelamento."O meu irmão estava na briga, sim, mas isso não vem ao caso de ter uma tentativa de homicídio. O que colocaram no boletim de ocorrência está errado, não é lesão corporal. Tentaram matar o meu irmão e eu quero justiça", disse.Testemunhas disseram que, durante uma festa na região, houve uma confusão envolvendo o motorista de 17 anos e um grupo. Os seguranças expulsaram todos do local. O adolescente foi agredido, conseguiu se desvencilhar e foi até em casa buscar o carro, que seria da mãe.Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que ao menos nove pessoas estavam no meio da rua no momento em que o veículo se aproxima, em alta velocidade. As vítimas são atingidas de forma repentina. O carro, que vem na contramão, não para para prestar socorro e segue até virar na esquina. Parte dos homens que estavam na rua corre atrás do veículo.