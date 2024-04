Vários jovens estavam no meio da rua quando a caminhonete passou em alta velocidade - Reprodução

Vários jovens estavam no meio da rua quando a caminhonete passou em alta velocidadeReprodução

Publicado 15/04/2024 06:55 | Atualizado 15/04/2024 08:00

Rio - Um adolescente atropelou vários jovens após uma briga na saída de uma casa de festas na Rua Boiacá, em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio, na madrugada deste domingo (14). Dentre as vítimas, um jovem de 18 anos permanece internado em estado grave.



Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o momento da briga, onde aproximadamente dez jovens trocam socos e empurrões. Em seguida, o adolescente passa em uma caminhonete em alta velocidade e atropela aqueles que ainda estavam no meio a rua.



Após o atropelamento, os jovens que não foram atingidos colocam as mãos na cabeça, assustados, e correm na direção dos feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Campinho foi acionado por volta das 1h. No local, Marcos Iuri da Silva Costa foi socorrido e encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha, em estado grave. Uma segunda vítima, com ferimentos leves, foi atendida e liberada.



Segundo testemunhas, mais jovens foram atingidos, mas não precisaram ser encaminhados ao hospital. O adolescente teria pego o carro da mãe para provocar o acidente. Ele fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Procurada, a Polícia Militar informou que equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) estiveram no local e que posteriormente, o autor foi apresentado junto ao responsável na 30ª DP (Marechal Hermes).



Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi ouvido na unidade. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região e ouvirão vítimas e testemunhas. A investigação está em andamento.

Violência em Bento Ribeiro

Ainda no fim de semana, sete pessoas foram baleadas durante uma troca de tiros devido uma invasão de suspeitos a um evento em Bento Ribeiro. Entre os feridos estão um policial militar e dois suspeitos. De acordo com a PM, os invasores são da comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, Zona Oeste, e procuravam uma pessoa que estaria na festa.

A região foi dominada por grupos paramilitares por anos mas, recentemente, o tráfico, buscando expandir pontos de venda de drogas, conseguiu tomar o controle em diferentes locais. A guerra envolve milicianos, traficantes da facção Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).