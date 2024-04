Embaixador da Coreia do Sul viraliza ao cantar samba no Rio - Reprodução

Publicado 15/04/2024 22:27 | Atualizado 15/04/2024 22:35

Rio - O embaixador da Coreia do Sul, Lim Ki-mo, viralizou, nesta segunda-feira (15), ao cantar samba. O diplomata soltou a voz no Samba do Trabalhador, no Renascença, no Andaraí, Zona Norte, para cantar 'Trem das Onze', composição de Adoniran Barbosa e que ficou famosa na versão dos Demônios da Garoa.

No X, antigo Twitter, os internautas ficaram encantados com a performance de Lim Ki-mo. "Simplesmente o embaixador da Coreia do Sul cantando samba. Samba do trabalhador, senhoras e senhores", escreveu uma usuária da rede social ao compartilhar um registro do momento. "E ainda tomando uma cervejinha", pontuou uma pessoa. "Ah, que bonitinho", disse outra. "Ele é muito brazuco", afirmou um tuiteiro.

Quase brasileiro

Essa não é a primeira vez que Lim Ki-mo apareceu mostrando que curte uma música brasileira. No ano passado, o embaixador da Coreia do Sul chegou a cantar músicas do Raça Negra com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, na sede do governo municipal.

Na ocasião, os dois performaram o clássico 'Cheia de Manias'. Tia Surica também prestigiou a 'palinha' do diplomata. "Figuraça", disse Eduardo Paes na época, referindo-se a Lim Ki-mo.

