Mosquito transmissor da dengue é o mesmo da chikungunya e zika - Divulgação

Mosquito transmissor da dengue é o mesmo da chikungunya e zikaDivulgação

Publicado 15/04/2024 19:48

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde do Rio divulgou, nesta segunda (15), o mais recente panorama da dengue. As notícias são positivas: o Estado do Rio saiu do nível 3 do plano de contingência (quando o número de casos prováveis é 10 vezes acima do limite endêmico), para o nível 2 (entre 5 e 10 vezes).

A evolução do quadro epidemiológico está baseada na redução progressiva no número de casos prováveis registrados em território fluminense. No entanto, quatro regiões ainda apresentam cenário acima do esperado. Portanto, seguem no nível 3. São elas: Serrana, Metropolitana I (Baixada Fluminense e Rio de Janeiro), Baixadas Litorâneas e Norte Fluminense.

De acordo com o boletim, o número de casos prováveis de dengue caiu quase 50% no estado entre as semanas 12 (17 a 23 de março) e 13 (24 a 30 de março): caiu de 14.782 para 7.406. No total, desde 1º de janeiro, são 205 mil casos e 109 mortes confirmadas em decorrência da doença. A taxa de incidência acumulada está em 1.278 casos/100 mil habitantes

Epidemia

Com base nos dados apresentados pelos técnicos, a SES-RJ decidiu manter o decreto de epidemia e continuar analisando a situação por pelo menos mais duas semanas. A Secretaria também prorrogou por mais 30 dias a atuação do Comitê de Emergência em Saúde (COEs) específico da dengue, que reúne técnicos de vários setores da saúde estadual e também da Fundação Saúde.

"Apesar da melhora no cenário epidemiológico, os indicadores ainda nos mostram que é preciso manter toda a atenção nas medidas de controle dos focos do mosquito, assim como na observação dos sintomas e no manejo clínico desses pacientes. Ainda temos números acima do esperado para o momento, e a Região Norte, que foi a última a apresentar piora do cenário, segue com tendência de alta nos casos”, alerta Claudia Mello, secretária de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

O Panorama da Dengue tem como diferencial o uso de um modelo de cálculo epidemiológico conhecido como nowcasting, que leva em conta o atraso de inserção de dados no sistema de vigilância. Com base no modelo, a SES-RJ estima que 6.368 casos estimados ainda devem ser notificados no período considerado no levantamento.

Atendimento em UPAs e internações caem

O Panorama da Dengue mostra também que os atendimentos de casos suspeitos da doença nas UPAs estaduais apresentaram queda de 15% entre as semanas epidemiológicas 12 e 13, com queda de 9.468 para 8.044.

O número de solicitações de leitos para pacientes com diagnóstico inicial de dengue apresentou diminuição nas três semanas observadas (da SE 11 a 13) no Sistema de Regulação Estadual do Estado do Rio de Janeiro (SER). A faixa etária de 10 a 15 anos, que apresentou aumento nas internações na edição anterior do levantamento, teve o número de solicitações por leitos reduzido nesta edição.