Pelo menos nove aves estavam com anilhas de identificação falsas - Divulgação

Pelo menos nove aves estavam com anilhas de identificação falsasDivulgação

Publicado 15/04/2024 19:27 | Atualizado 15/04/2024 19:51

Rio - A Polícia Federal e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) encontraram e apreenderam, nesta segunda-feira (15), 38 animais mantidos ilegalmente em cativeiro em um sítio em Cachoeiras de Macacu, na região metropolitana do Rio. O caseiro era a única pessoa no local e foi preso em flagrante. A ação conjunta foi um desdobramento da Operação Defaunação, contra o tráfico de animais silvestres.



No local, foram encontrados 24 animais em posse do proprietário do imóvel e outros 14 com o caseiro. Pelo menos nove aves estavam com anilhas de identificação falsas, usadas para tentar enganar as autoridades de fiscalização.

fotogaleria

De acordo com a Polícia Federal, essas aves ilegais são caçadas de forma criminosa na natureza, e as falsas anilhas, quando inseridas nos animais, provocam lesões e até mesmo mutilações.



Na ação, foram apreendidas seis araras-canindé, duas araras-vermelhas grandes, uma arara-macau, três papagaios-do-mangue, um papagaio-moleiro, um tucano-toco, três jandaias-sol, dois jabutis, um cágado-de-barbela, quatro tigres-d'água, quatro trinca-ferro, quatro canários-da-terra e seis coleiros.



Vinte e sete animais foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama e 11 pássaros foram liberados ao final da ação.



O caseiro do sítio, preso em flagrante, responderá pelos crimes de receptação, falsificação de selo ou sinal público, manutenção ilegal de animais silvestres em cativeiro e maus-tratos. Ele foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal e será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. A PF afirma que as investigações prosseguirão com o objetivo de identificar outros envolvidos.