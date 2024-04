Carlos Alberto chuta retrovisor de carro em estacionamento de condomínio onde vive - Reprodução

Carlos Alberto chuta retrovisor de carro em estacionamento de condomínio onde viveReprodução

Publicado 15/04/2024 18:41 | Atualizado 15/04/2024 19:06

Rio - Carlos Alberto, ex-jogador de futebol com passagem por Fluminense, Vasco e Botafogo, é alvo de uma ação judicial movida pelo condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, que pede sua expulsão por mau comportamento social. Imagens de um dos episódios citados no processo movido pelo Residence Alphaland foram divulgadas neste fim de semana. Carlos Alberto pode ser visto quebrando os retrovisores de um carro, que seria de uma ex-namorada.

As queixas do condomínio contra o ex-jogador compreendem o período entre junho de 2019 e março de 2023. Ao todo são 50 reclamações, que incluem casos de perturbação por música alta, insulto a porteiros, lançamento de garrafas, discussões e também por urinar em local público. As multas aplicadas já superam os R$ 20 mil.

Veja o vídeo:

GRAVE: Ex-jogador Carlos Alberto é flagrado destruindo carro após se envolver em confusão com vizinhos.



O ex-atleta é alvo de uma ação dos moradores para expulsá-lo do condominio onde mora, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. pic.twitter.com/hTyoYDiQVS — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) April 15, 2024

Nas imagens, Carlos Alberto aparece impedindo um carro de sair do estacionamento do condomínio. Ele parece tentar conversar com a motorista, que seria sua ex-namorada. Em dado momento, o ex-jogador, agora com 39 anos, se irrita, avisa que vai quebrar o retrovisor e dá um chute nos dois espelhos. Na sequência, o carro arranca e sai do local.

Antes de quebrar a peça do carro, Carlos Alberto fala com a pessoa que estava dentro do carro: "Liga para a polícia que tu vai ver. Tu quebrou meu pé. Meu pé está quebrado. Chama a polícia que eu vou contar que o teu marido é assassino e você é partícipe".

Desde o mês de fevereiro, o condomínio Alphaland conseguiu uma liminar determinando que Carlos Alberto passe a se comportar, sob pena de multa.

Outros casos

O ex-jogador já foi alvo de outras polêmicas. A mais recente delas foi no ano passado, quando o ex-atleta foi acusado de agressão por um torcedor do Flamengo, em um restaurante na Zona Oeste. Na mesma época, Carlos Alberto foi desligado do programa 'Donos da Bola', da TV Band, onde participava como comentarista.

Ainda no ano passado, o ex-jogador esteve perto de perder uma mansão no condomínio Quintas do Rio, próximo ao Bosque da Barra. O imóvel seria penhorado pela Justiça Federal para garantir o pagamento de uma dívida de mais de R$ 2,6 milhões de Carlos Alberto com a União.

Em outro processo, uma escola procurou a Justiça do Rio para reclamar uma dívida de mais de R$ 110 mil contra o ex-jogador. O valor era referente às mensalidades de quase um ano dos dois filhos de Carlos Alberto.