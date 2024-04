Armas apreendidas foram levadas para a 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado - Reprodução

Publicado 15/04/2024 18:30 | Atualizado 15/04/2024 18:50

Rio - Quatro suspeitos de realizar roubos a pedestres foram presos, na manhã desta segunda-feira (15), em Padre Miguel, na Zona Oeste. O grupo foi encontrado depois que tentou roubar um veículo na região.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) receberam informações de que homens em um carro estariam realizando roubos na Rua Olímpia Esteves. Os policiais intensificaram o patrulhamento na região para encontrar os suspeitos.

De acordo com a corporação, o veículo com as mesmas características da denúncia foi abordado no momento em que o grupo tentava roubar outro carro.

Os quatro homens foram detidos com duas pistolas e um rádio transmissor. A ocorrência foi encaminhada para a 34ª DP (Bangu).