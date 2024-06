Mateus Ferreira, conhecido como Mateus Doido - Reprodução

Publicado 22/06/2024 09:20

Rio - O influenciador digital Mateus Ferreira, também conhecido como Mateus Doido, morreu, na noite desta sexta-feira (21), após ser baleado na comunidade da Muzema, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio.



Após a morte do homem, moradores da região realizaram protesto nas vias. Um ônibus foi utilizado como barricada e ficou atravessado na pista.

Na ocasião, equipes da Polícia Militar realizavam um patrulhamento na região e agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram atacados a tiros por criminosos, iniciando confronto.



O Bope apreendeu três fuzis, granadas e entorpecentes. Ainda segundo a corporação, três suspeitos ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge.



Nas redes sociais, Mateus soma mais de 70 mil seguidores. Ele trabalhava como influenciador, mostrando o dia a dia na comunidade e sua paixão por motocicletas.



Seu irmão, Caik Marques, que também é influenciador, usou seu instagram para publicar diversas fotos com Mateus e se despedir.



"Mateus foi baleado na comunidade onde morava, infelizmente não resistiu. Eu não consigo sentir nada além de tristeza no peito", desabafou.



Ainda não há informações sobre o velório de Mateus.

