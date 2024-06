Material apreendido estava escondido no porta-malas do veículo - Reprodução

Material apreendido estava escondido no porta-malas do veículoReprodução

Publicado 22/06/2024 12:47

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 100 quilos de maconha no porta-malas de um veículo na BR-101, em Mangaratiba, na Costa Verde, na noite desta sexta-feira (21). Na ação, duas pessoas suspeitas de estarem envolvidas no transporte da carga foram presas.



De acordo com informações da polícia, durante uma fiscalização, os agentes abordaram o veículo que fazia uma ultrapassagem em local proibido. O motorista tentou fugir, mas não conseguiu.

No interior do automóvel, os policiais encontraram três caixas contendo 105 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 100 quilos. O motorista confessou que havia pego a carga em São Paulo, que tinha como destino o Rio de Janeiro, e que receberia dinheiro pelo transporte da droga.



A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.