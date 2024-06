Equipes da Comlurb fizeram a limpeza da Rua Gonzaga Bastos, em Vila Isabel, após explosão - Divulgação/ Prefeitura Rio

Publicado 22/06/2024 09:27

Moradores ouvidos pelo O DIA disseram que o caminhão teria batido na fiação da rua, que estava baixa, o que gerou uma fagulha, iniciando a explosão. A causa está sendo investigada pela 20ª DP (Vila Isabel). A Light, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na região, informou que enviou equipes para reabastecer clientes de trechos de ruas de Vila Isabel.

O caminhão, utilizado para transportes de combustíveis, ficou com a parte traseira destruída. A peça que faz a tapagem do cilindro foi rasgada em três partes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 8h48. O caminhão não pegou fogo após a explosão e ninguém ficou ferido, mas os estragos ficaram visíveis.

Um vídeo também registrou o momento exato da explosão , na manhã de sexta-feira (21). Nas imagens, gravadas por volta de 8h40, é possível ver pedestres e carros circulando normalmente pela rua. Segundos antes do acidente, uma idosa passa caminhando na calçada de mãos dadas com uma mulher. Mais próximos do caminhão estão dois carros, um preto e um prata. O motorista do primeiro chega a abrir a porta após a explosão, mas fecha na sequência, sem sair do veículo. Já o segundo opta por dar ré e se afastar. Ao redor, os pedestres correram e destroços do caminhão voaram pela via, chegando a derrubar parte de uma árvore.