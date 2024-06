Explosão assustou pedestres e motoristas em Vila Isabel - Reprodução

Publicado 21/06/2024 14:57 | Atualizado 21/06/2024 15:03

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um caminhão-tanque explodiu em Vila Isabel, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (21). O acidente assustou moradores e quebrou vidros de prédios próximos, mas não houve feridos.

Nas imagens, gravadas por volta de 8h40, é possível ver pedestres e carros circulando normalmente pela Rua Gonzaga Bastos, na altura do Boulevard 28 de Setembro. Segundos antes do acidente, uma idosa passa caminhando na calçada de mãos dadas com uma mulher. Mais próximos do caminhão estão dois carros, um preto e um prata. O motorista do primeiro chega a abrir a porta após a explosão, mas fecha na sequência, sem sair do veículo. Já o segundo opta por dar ré e se afastar. Ao redor, os pedestres correram e destroços do caminhão voaram pela via, chegando a derrubar parte de uma árvore.

Vídeo mostra momento em que caminhão-tanque explode na Rua Gonzaga Bastos, em Vila Isabel, na manhã desta sexta-feira. #ODia



— Jornal O Dia (@jornalodia) June 21, 2024

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h48, mas o caminhão não pegou fogo após a explosão. Testemunhas disseram que veículo, utilizado para carregar combustíveis, teria batido na fiação da rua, que estava baixa, o que gerou uma fagulha e deu início à explosão. A peça da traseira que faz a tapagem do cilindro foi rasgada em três partes

O porteiro Paulo Roberto Machado Gomes estava em seu posto de trabalho quando a explosão aconteceu. Ele contou ao DIA que os vidros e portão do prédio foram danificados com o impacto.

"Eu estava dentro do prédio, sou porteiro, e quando eu escutei o barulho, achei que tinha sido transformador. Quando eu cheguei aqui, estava uma explosão aqui, tinha uma senhora caída e tinha uma barra de ferro. Achei que tinha machucado ela, mas não. Aí eu ajudei ela a levantar. A pressão da explosão fez ela cair do chão. Eu pensei que o prédio ia cair, tremeu tudo. O prédio está com os vidros quebrados. Ainda bem que o caminhão estava vazio. O portão da garagem quebrou", lamentou.

Odair Cândido da Silva estava na rua onde ocorreu a explosão, próximo ao veículo, e teve seu carro atingido pelos destroços da explosão.

"Eu estava chegando no meu trabalho, no carro. Daqui a pouco começou a explosão, o transformador também explodiu e as peças foram voando para cima do meu carro. Eu só tentei dar uma ré. Quando eu me abaixei, vi que o retrovisor estava quebrado", contou.