Apreensões feitas pela PM durante briga entre torcidasReprodução

Publicado 23/06/2024 14:33 | Atualizado 23/06/2024 15:21

Rio - Um homem foi preso, neste domingo (23), durante uma briga entre torcedores do Flamengo e do Fluminense na Taquara, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A confusão aconteceu antes do clássico entre o Rubro-Negro e o Tricolor ser disputado, nesta tarde, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Bairro Presente Tanque foram até a Estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes após receberem informações de uma briga entre torcidas. Chegando ao local, os policiais localizaram os grupos rivais brigando. As equipes detiveram um dos envolvidos e apreenderam uma tesoura, drogas, papel de seda e dois celulares.

Além da Taquara, nas redes sociais circulam vídeos de torcedores dos dois times se envolvendo em brigas de organizadas em diferentes bairros do Rio como em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte. Há relatos de confusões em regiões da Baixada Fluminense também.

Em um dos vídeos, um torcedor do Fluminense aparece sendo espancado por uma torcida organizada do Flamengo até a chegada de um agente da Polícia Militar, que dá fim a briga. Em outra gravação, vários homens estão correndo em uma mesma direção e, alguns deles, carregam pedaços de madeira e pedras.

VEJA: Torcedor do Fluminense covardemente agredido por mais de 20 flamenguistas. Brigas de torcidas organizadas estão acontecendo em diversos pontos do Rio de Janeiro.



Mais vídeos: https://t.co/JAhIm11oaB pic.twitter.com/7l2v68EuZC — BAÚ DO RIO OFC (@baudorio) June 23, 2024

A PM destacou que policiais doGrupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) e do 41º BPM (Irajá) foram informados sobre um grupo com cerca de 50 torcedores do Flamengo, que estariam causando um pequeno tumulto na entrada estação de trem de Ricardo de Albuquerque. As equipes se encontram no local, inclusive com o apoio também dos policiais do 14º BPM (Bangu). A corporação informou que o terreno foi estabilizado e que o policiamento segue reforçado nas estações de trem e metrô da região. Não houve registro de prisões na área e nem de feridos até o momento.