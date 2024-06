Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, neste domingo (23), no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão - ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 23/06/2024 17:58

Rio - No clássico dos opostos, prevaleceu o melhor time do campeonato. Com gol de pênalti de Pedro, o Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, neste domingo (23), no Maracanã, pela 11ª rodada. O Rubro-Negro foi dominante, criou mais oportunidades e mereceu a vitória, além de se isolar na liderança. O Tricolor, por sua vez, segue na lanterna e sofre a quarta derrota consecutiva.

Com a vitória, o Flamengo se isolou na liderança do Brasileirão com 24 pontos. O Fluminense, por sua vez, segue afundado na lanterna com apenas seis pontos e não dá qualquer sinal de reação. O Fla volta a campo na próxima quarta-feira (26), às 20h (de Brasília), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, enquanto Flu recebe o Vitória, quinta (27), às 19h, no Maracanã, pela 12ª rodada.

Flamengo se isola na liderança e afunda Fluminense



O primeiro tempo ficou marcado por erros dos dois lados e domínio do Flamengo. O Fluminense até teve o controle da posse de bola, mas abusou de saídas erradas que proporcionaram chances claras para o Rubro-Negro. Pedro, Gerson e Lorran não aproveitaram, e o zero permaneceu no placar na primeira etapa. Nos acréscimos, o Fla ainda reclamou de um possível pênalti de Ganso em David Luiz, mas nada foi marcado.

A posse de bola do Fluminense chegou a se aproximar de 70%, mas faltava agressividade. O Tricolor insistia nas saídas curtas, mas sofria com a pressão do Flamengo. Quando conseguia passar, não progredia por falta de velocidade ou inferioridade numérica. O Fla, por sua vez, era mais objetivo e perigoso. Bastava poucos toques para chegar na área tricolor e dar trabalho ao goleiro Fábio.

A etapa final começou como terminou o primeiro tempo. O Flamengo encurralava o Fluminense e criava uma chance atrás da outra, mas a falta de pontaria deixava o jogo aberto. O Tricolor, por sua vez, só finalizou pela primeira vez na partida aos 21 minutos do segundo tempo. O alívio rubro-negro aconteceu aos 40, quando Pedro converteu pênalti sofrido por Bruno Henrique e garantiu a liderança isolada. No fim, ainda sobrou para Lima e Fernando Diniz, expulsos, para aumentar o drama tricolor.

Fluminense 0 x 1 Flamengo

11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 23/06/2024

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Calegari), Antônio Carlos, Martinelli e Diogo Barbosa; Gabriel Pires (Thiago Santos), Lima, Renato Augusto (Keno) e Paulo Henrique Ganso (Terans); John Kennedy e Germán Cano (Alexsander). Técnico: Fernando Diniz

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Léo Ortiz (Victor Hugo), Gerson e Lorran (Allan); Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Maira Mastella Moreira (Fifa-RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Gols: Pedro, aos 40' do 2ºT (0-1)

Cartões amarelos: Ganso, Terans e Lima (FLU); David Luiz, Léo Ortiz, Léo Pereira e Gerson (FLA)

Cartões vermelhos: Lima e Fernando Diniz (FLU)