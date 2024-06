Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, pela 11ª rodada do Brasileirão - Alexandre Loureiro / AGIF / ESTADÃO CONTEÚDO

Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, pela 11ª rodada do BrasileirãoAlexandre Loureiro / AGIF / ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 23/06/2024 19:06

Rio - O Flamengo levou a melhor contra o Fluminense no clássico dos opostos. O líder dominou e venceu o lanterna por 1 a 0 , neste domingo (23), no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão, com gol de pênalti do artilheiro Pedro. O resultado isolou o Rubro-Negro na liderança e afundou o Tricolor na última posição do campeonato.

Apesar do placar magro, o Flamengo poderia ter vencido por mais. O Rubro-Negro criou inúmeras chances nos erros de saída de bola do Fluminense, mas não teve bom aproveitamento nas finalizações. O Tricolor, por sua vez, demorou 66 minutos para finalizar pela primeira vez (e errou a direção do gol).

Com a vitória, o Flamengo se isolou na liderança do Brasileirão com 24 pontos. O Fluminense, por sua vez, segue afundado na lanterna com apenas seis pontos e não dá qualquer sinal de reação. O Fla volta a campo na próxima quarta-feira (26), às 20h (de Brasília), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, enquanto Flu recebe o Vitória, quinta (27), às 19h, no Maracanã, pela 12ª rodada.

Veja os melhores momentos: