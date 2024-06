Jogadores do Vasco reunidos em campo - Leandro Amorim / Vasco

Jogadores do Vasco reunidos em campoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 23/06/2024 15:40 | Atualizado 23/06/2024 15:43

Rio - O Vasco voltou a respirar aliviado após encerrar o jejum de vitórias e deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. Após a goleada por 4 a 1 sobre o São Paulo , neste último sábado (22), em São Januário, o Cruz-Maltino viu o risco de queda para a segunda divisão cair para 38,5%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.

Após a derrota para o Juventude na rodada anterior, o Vasco voltou a terminar uma rodada na zona e viu o risco de rebaixamento aumentar para 51,3%, mas a vitória sobre o São Paulo amenizou os riscos. O resultado custou o cargo do técnico português Alvaro Pacheco, que foi demitido após apenas quatro jogos no comando da equipe.

Com a vitória, o Vasco deixou a zona de rebaixamento e saltou para o 15º lugar com 10 pontos, encerrando uma sequência de quatro tropeços consecutivos no Brasileirão. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), contra o Bahia, na Fonte Nova, pela 12ª rodada.