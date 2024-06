Rafael Paiva é técnico interino do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 23/06/2024 01:30

Rio - A garotada do Vasco brilhou na goleada sobre o São Paulo . Guilherme Estrella e Leandrinho foram fundamentais para o Cruz-Maltino voltar a vencer após quatro tropeços consecutivos e sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. Os jovens receberam elogios do treinador interino Rafael Paiva, que já os conhecia das categorias de base, e destacou a influência do 'DNA vascaíno' na vitória.

"O Vasco tem esse DNA da base. Sabia que a gente precisava oxigenar um pouco o grupo para dar, com esses meninos, um pouco de energia. Não que não tivesse, mas a energia dos meninos da base, essa vontade que eles estavam de demonstrar o potencial, era o momento de colocá-los. Sabia do risco, mas é nesses momentos que tem que mostrar o potencial", disse Rafael Paiva.

O Vasco jogou diante do seu pior público no Brasileirão. A torcida organizou um protesto de "público zero", e menos de cinco mil pagantes estiveram em São Januário. Ao todo, foram 4.897 pagantes (5.036 presentes). Foi um dos dez piores públicos do Brasileirão . O técnico Rafael Paiva, no entanto, viu a oportunidade de encorajar os jogadores diante da ausência de pressão para recuperar a confiança.

"O grupo é talentoso, a gente sempre falou isso e trabalhou muito. Os resultados não vieram, mas nunca deixamos de acreditar. Conseguimos colocar para fora o nosso jogo, colocar a bola no chão, pressionar e fazer tudo o que acredita. A pressão faz ter receio de errar mais. Ninguém podia tirar (o Vasco) da onde estava senão os atletas. Precisava encorajá-los a ter confiança para poder arriscar", afirmou.

"Os jogadores sentiram a pressão. A torcida tem o direito de protestar. Quando a casa está cheia, é muito diferente, é um caldeirão. Sabíamos que íamos aquecer e jogar sob vaias. Mas tivemos coragem para fazer as coisas. Demos uma resposta e temos que manter esse nível. Sentimos falta da torcida, mas é um dia de cada vez", finalizou o treinador interino.

Foi a terceira vitória do Vasco no Brasileirão, sendo a segunda sob o comando de Rafael Paiva. Com o resultado, o Cruz-Maltino deixou a zona de rebaixamento e saltou para o 15º lugar, com 10 pontos. O Gigante da Colina volta a campo na próxima quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), contra o Bahia, na Fonte Nova, pela 12ª rodada.