Torcida do Vasco protestou contra o desempenho do time no Brasileirão - Reprodução

Publicado 23/06/2024 00:30 | Atualizado 23/06/2024 00:33

O Cruz-Maltino registrou um dos dez piores públicos da Série A do Brasileirão em 2024. Menos de cinco mil pagantes acompanharam a Rio - O protesto da torcida do Vasco por "público zero" surtiu efeito.. Menos de cinco mil pagantes acompanharam a goleada por 4 a 1 sobre o São Paulo , neste sábado (22), em São Januário, pela 11ª rodada. Entretanto, quem esteve no local saiu feliz com o resultado e o desempenho do time.

O público pagante foi de 4.897 (5.036 presentes). Foi a menor parcial registrada pelo Vasco no Brasileirão. A pior marca até então tinha acontecido contra o Vitória, quando 10.748 pagantes (11.094 presentes) assistiram o triunfo por 2 a 1. Já no empate sem gols com o Cruzeiro, mais um público baixo com apenas 10.988 pagantes (11.275 presentes).

O Vasco começou a rodada com a nona maior média de público do Brasileirão, com 23.953 pagantes por jogo — o número é superior a capacidade de São Januário por conta do público do clássico contra o Flamengo, no Maracanã. A taxa de ocupação na Colina é de 97,4 % (a segunda melhor da Série A).

Entretanto, o Vasco não tem correspondido dentro de campo. O Cruz-Maltino não vencia desde o dia 12 de maio, quando bateu o Vitória por 2 a 1. Desde então, foram quatro jogos de jejum, com três derrotas e um empate. O técnico Alvaro Pacheco foi demitido após quatro rodadas . O Gigante da Colina voltou a vencer com a goleada sobre o São Paulo.

Além da situação caótica dentro de campo, o Vasco também enfrenta uma crise nos bastidores. Existe um racha entre o associativo e a SAF, que perdeu o controle do futebol e atualmente está sem comando, já que Josh Wander renunciou o cargo na empresa americana. A 777 Partners ainda está sendo processada por fraude pela Justiça dos Estados Unidos.

Piores públicos da Série A em 2024:

*Público pagante

1º - Cuiabá 0 x 0 Vitória - Arena Pantanal - 2.798

2º - Bragantino 2 x 1 Juventude - Nabi Abi Chedid - 3.275

3º - Cuiabá 5 x 0 Fortaleza - Arena Pantanal - 3.459

4º - Juventude 2 x 0 Vasco - Alfredo Jaconi - 4.444

5º - Bragantino 1 x 2 Atlético-MG - Nabi Abi Chedid - 4.516

6º - Cuiabá 1 x 0 Internacional - Arena Pantanal - 4.590

7º - Atlético-GO 0 x 1 Cruzeiro - Antônio Accioly - 4.711

8º - Vasco 4 x 1 São Paulo - São Januário - 4.897

9º - Juventude 1 x 1 Athletico-PR - Alfredo Jaconi - 5.032

10º - Juventude 1 x 0 Atlético-GO - Alfredo Jaconi - 5.135