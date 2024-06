Vasco venceu o São Paulo e deixou a zona de rebaixamento - Leandro Amorim / Vasco

Vasco venceu o São Paulo e deixou a zona de rebaixamentoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 23/06/2024 00:00

Rio - O Vasco deu um sinal de reação para a torcida. Em meio ao protesto de "público zero" e diante de menos de cinco mil torcedores, o Cruz-Maltino goleou o São Paulo por 4 a 1, de virada , neste sábado (22), em São Januário, pela 11ª rodada do Brasileirão.

No primeiro jogo após a demissão de Alvaro Pacheco e sob protesto da torcida, o Vasco não começou bem e saiu atrás no placar com gol de André Silva. O Cruz-Maltino reagiu ainda no primeiro tempo e virou com gol contra de Alan Franco e do jovem Guilherme Estrella. Na etapa final, Leandrinho e David fecharam o placar.

Com a vitória, o Vasco deixou a zona de rebaixamento e saltou para o 15º lugar com 10 pontos, encerrando uma sequência de quatro tropeços consecutivos no Brasileirão. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), contra o Bahia, na Fonte Nova, pela 12ª rodada.

Veja os melhores momentos da vitória do Vasco: